Появилось видео последствий мощного взрыва во Флориде

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Очевидцы выкладывают в Сети видео последствий мощного взрыва в торговом центре во Флориде.

На кадрах видно, что из здания выводят людей. Часть здания разрушено.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, это был взрыв газа.