Появилось видео последствий мощного взрыва во Флориде

Очевидцы выкладывают в Сети видео последствий мощного взрыва в торговом центре во Флориде.

На кадрах видно, что из здания выводят людей. Часть здания разрушено.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, это был взрыв газа.