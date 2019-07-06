Вскрылись детали крушения катамарана в Черном море

В прокуратуре рассказали о новых подробностях крушения катамарана в Черном море, в результате чего погибли 2 человека. Об этом сообщил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов, передает ТАСС.

Выяснилось, что водитель судна не имел права перевозить пассажиров. Козлов пояснил, что речь идет об отсутствии соответствующей лицензии и регистрации в качестве ИП.

Также, по его словам, в настоящее время основная версия крушения — перегруз, так как на борту было 55 пассажиров, что более чем в 4,5 раза превышает допустимую норму.

Ранее создатель перевернувшегося в Черном море катера сделал откровенное признание.

Катер опрокинулся в пятницу, 5 июля. На судне находились 43 человека, двое из них погибли. Инцидент произошел из-за перегруза судна пассажирами.