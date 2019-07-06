Стало известно, как возник День поцелуев

Всемирный день поцелуя, который ежегодно проходит в более чем 60 странах 6 июля, возник в XIX веке в Британии, сообщает УНИАН.

К сожалению, установить автора первого поцелую просто невозможно. Однако известно, что первый поцелуй на большом экране появился в 1896 году. Его снял Мэй Ирвин и Джон С. Райе в 30-секундном ролике под названием «Поцелуй».

Стоит отметить, что ученые нашли фильм, в котором было произведено рекордное количество поцелуев — 191 — «Дон Жуан» (1926 года).

Есть легенда, которая гласит, что древние люди, придумавшие поцелуй, считали, что в дыхании человека живет душа, а соединение дыханий целующихся людей символизирует «свадьбу душ».

Этот праздник 20 лет назад был утвержден Организацией Объединенных Наций и получил статус международного.