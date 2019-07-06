Пятеро мародеров задержаны после наводнения в Иркутской области

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Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых мародеров, похитивших имущество людей в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Как отмечается, была проведена доследственная проверка, по итогам которой сотрудники полиции возбудили шесть уголовных дел.

Уточняется, что задержанным вменяются обвинения по статье «Кража».

Причем, как подчеркивается, за последнюю неделю в МВД поступили 12 сообщений о кражах имущества граждан и организаций.

Ранее сообщалось, что возросло число госпитализированных из-за наводнения в Иркутской области.

С конца июня Иркутская область страдает от паводков — в 55 населенных пунктах подтоплены более 3000 домов, в которых проживают около 10 тыс. человек, а также 3,5 тыс. приусадебных участков, разрушены объекты инфраструктуры и автомобильные мосты.