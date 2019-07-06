Появилось видео выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

В сети появилось видео выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» в море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, первую партию животных, включающую двух косаток и шесть белух, выпустили в Охотское море 27 июня.

Однако экологи указали на непрозрачность действий Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), который занимался транспортировкой животных, в ответ на что он пообещал показать видео их выпуска.

На кадрах смонтированного видео видно, как косаток и белух перевозят на грузовых машинах, затем на судне, где они содержатся в ваннах. После этого показаны кадры погрузки животных в море с помощью специальных гамаков и плавающих косаток.

Ранее стало известно, куда направились выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки.