Найдена новая причина долгосрочных симптомов шизофрении

Ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что избыток серотонина в лобной коре головного мозга может быть связан с тяжелыми долгосрочными симптомами шизофрении. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Шизофренией страдает около одного процента населения мира. Помимо галлюцинаций и бреда, заболевание сопровождается так называемыми негативными симптомами — социальной изоляцией, утратой мотивации и интереса к жизни. Именно они чаще всего мешают пациентам восстановиться и вернуться к повседневной активности, при этом эффективных методов их лечения до сих пор не существует.

Идея о том, что в основе этих симптомов может лежать гиперактивность серотониновой системы, обсуждается уже более 60 лет, однако ранее ее не удавалось проверить непосредственно у пациентов.

В новом исследовании приняли участие 54 человека: 26 с диагностированной шизофренией и 28 здоровых добровольцев. Все участники прошли два ПЭТ-сканирования мозга с радиометкой, связывающейся с серотониновыми рецепторами. Между сканированиями им вводили разовую дозу d-амфетамина — препарата, стимулирующего высвобождение серотонина.

Анализ показал, что у людей с шизофренией выброс серотонина был значительно выше, чем у контрольной группы, особенно в лобной коре мозга. Эта область отвечает за мотивацию, планирование и целенаправленное поведение. Более того, степень высвобождения серотонина напрямую коррелировала с выраженностью негативных симптомов и уровнем функциональных нарушений.

«Если удастся научиться точечно регулировать активность серотониновой системы, это может открыть путь к новым методам лечения», — отметил первый автор работы доктор Мартин Осуго.

Однако ученые подчеркивают, что полученные данные — лишь первый шаг, и для подтверждения гипотезы необходимы дальнейшие исследования.

