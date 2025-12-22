На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найдена новая причина долгосрочных симптомов шизофрении

JAMA: избыток серотонина в мозге связан с долгосрочными симптомами шизофрении
true
true
true
close
Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что избыток серотонина в лобной коре головного мозга может быть связан с тяжелыми долгосрочными симптомами шизофрении. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Шизофренией страдает около одного процента населения мира. Помимо галлюцинаций и бреда, заболевание сопровождается так называемыми негативными симптомами — социальной изоляцией, утратой мотивации и интереса к жизни. Именно они чаще всего мешают пациентам восстановиться и вернуться к повседневной активности, при этом эффективных методов их лечения до сих пор не существует.

Идея о том, что в основе этих симптомов может лежать гиперактивность серотониновой системы, обсуждается уже более 60 лет, однако ранее ее не удавалось проверить непосредственно у пациентов.

В новом исследовании приняли участие 54 человека: 26 с диагностированной шизофренией и 28 здоровых добровольцев. Все участники прошли два ПЭТ-сканирования мозга с радиометкой, связывающейся с серотониновыми рецепторами. Между сканированиями им вводили разовую дозу d-амфетамина — препарата, стимулирующего высвобождение серотонина.

Анализ показал, что у людей с шизофренией выброс серотонина был значительно выше, чем у контрольной группы, особенно в лобной коре мозга. Эта область отвечает за мотивацию, планирование и целенаправленное поведение. Более того, степень высвобождения серотонина напрямую коррелировала с выраженностью негативных симптомов и уровнем функциональных нарушений.

«Если удастся научиться точечно регулировать активность серотониновой системы, это может открыть путь к новым методам лечения», — отметил первый автор работы доктор Мартин Осуго.

Однако ученые подчеркивают, что полученные данные — лишь первый шаг, и для подтверждения гипотезы необходимы дальнейшие исследования.

Ранее ученые выяснили, у кого психические расстройства хуже поддаются лечению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами