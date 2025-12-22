Жительницу Петербурга привлекли к ответственности за демонстрацию запрещенной символики

Суд наказал петербурженку за флаг с нацистской символикой в окне квартиры

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга привлек Дарью Гайфулину к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как следует из материалов дела, 19 декабря 2025 года около 20:13 Гайфулина вывесила в окне своей квартиры на четвертом этаже «флаг с символикой схожей до степени смешения с нацистской (крест с загнутыми под прямым углом концами)». Прохожий заметил флаг и обратился в полицию.

«Гайфулина сообщила суду, что это была шутка», — отмечается в сообщении.ъ

Суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов.

В начале декабря в Белгороде оштрафовали владелицу магазина военной экипировки, где продавались шевроны с нацистской символикой. Инцидент произошел в ноябре, когда 39-летняя владелица торговой точки разместила на витрине шеврон с надписью «Быть воином — жить вечно». Правоохранители, обнаружив на этих шевронах скандинавские руны, признанные нацистской символикой, возбудили дело по ч.1 ст.20.3 КоАП. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Ранее врача уволили за слова, что пациенту с ожирением «поможет только Освенцим».