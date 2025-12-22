Заявление Ротенберга о победе сборной «Россия 25» на ЧМ назвали преувеличением

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев не согласился с заявлением о высоких шансах национальной команды хоккеистов на чемпионате мира. Его слова передает «Советский спорт».

«Думаю, он немного приукрасил события. Сомневаюсь, что с этой командой можно претендовать на золото чемпионата мира. Исхожу из того, что сборная показала. Нельзя просто выдернуть откуда-то игроков и получить боеспособный коллектив. Да и в целом общий уровень КХЛ не очень высокий. Поэтому и говорить, что мы сходу возьмем «гору Эверест», сложно», — сказал Плющев.

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг выразил уверенность, что команда могла бы отправиться на чемпионат мира и завоевать золотые медали.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут.

