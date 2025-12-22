Депутат назвал возможную цель подрыва машины генерал-лейтенанта Сарварова

Украину необходимо признать террористической организацией, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ Юрий Швыткин. Он поделился своим мнением в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

Парламентарий прокомментировал подрыв в Москве автомобиля генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

«Это не просто отдельные инциденты, это система. Подобные действия имеют четкую направленность — провокации, срыв переговорного процесса. Здесь нет места наивности, нужно смотреть правде в глаза: Украина не заинтересована в проведении мирных переговоров, мирном урегулировании <...> кризиса», — сказал депутат.

По его мнению, цель украинских властей заключается в том, чтобы нанести Вооруженным силам РФ максимальный урон. В первую очередь это касается российских военачальников, подчеркнул Швыткин.

Законодатель добавил, что произошедшее в столице не может быть случайностью. Он выразил уверенность, что эта атака — часть выверенной стратегии, направленной на дезорганизацию армии страны.

«Мы должны признать очевидное — Украина ведет террористическую деятельность», — подытожил парламентарий.

Автомобиль начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова взорвался утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве. Сработало взрывное устройство, которое было установлено под днищем машины. В тот момент Сарваров находился внутри автомобиля и получил серьезные травмы, его спасти не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время они отрабатывают различные версии произошедшего. В том числе специалисты допускают, что за организацией преступления могут стоять спецслужбы Украины.

Ранее в ГД предложили выдавать генералам зеркала для осмотра днища машин.