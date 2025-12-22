На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат назвал возможную цель подрыва машины генерал-лейтенанта Сарварова

Депутат Швыткин связал подрыв машины генерала Сарварова с переговорами
true
true
true
close
СК РФ

Украину необходимо признать террористической организацией, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ Юрий Швыткин. Он поделился своим мнением в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

Парламентарий прокомментировал подрыв в Москве автомобиля генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

«Это не просто отдельные инциденты, это система. Подобные действия имеют четкую направленность — провокации, срыв переговорного процесса. Здесь нет места наивности, нужно смотреть правде в глаза: Украина не заинтересована в проведении мирных переговоров, мирном урегулировании <...> кризиса», — сказал депутат.

По его мнению, цель украинских властей заключается в том, чтобы нанести Вооруженным силам РФ максимальный урон. В первую очередь это касается российских военачальников, подчеркнул Швыткин.

Законодатель добавил, что произошедшее в столице не может быть случайностью. Он выразил уверенность, что эта атака — часть выверенной стратегии, направленной на дезорганизацию армии страны.

«Мы должны признать очевидное — Украина ведет террористическую деятельность», — подытожил парламентарий.

Автомобиль начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова взорвался утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве. Сработало взрывное устройство, которое было установлено под днищем машины. В тот момент Сарваров находился внутри автомобиля и получил серьезные травмы, его спасти не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время они отрабатывают различные версии произошедшего. В том числе специалисты допускают, что за организацией преступления могут стоять спецслужбы Украины.

Ранее в ГД предложили выдавать генералам зеркала для осмотра днища машин.

Все новости на тему:
Убийство генерала Сарварова
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами