УАЗ может открывать продажи дизельных грузовиков «Профи»

Ульяновский автозавод получил ОТТС на дизельный УАЗ «Профи»
УАЗ

В открытой базе Одобрений типа транспортного средства появилась дизельная модификация лёгкого коммерческого автомобиля УАЗ «Профи». Как обратила внимание «Газета.Ru», новинка укомплектована рядным 4-цилиндровым турбомотором «Соллерс-550010».

При объёме 1999 кубических сантиметров двигатель выдаёт 136 л.с. максимальной мощности и 320 Н·м крутящего момента. С этим дизелем работает 6-ступенчатая механическая коробка передач, выпускаемая фирмой ООО «Соллерс ПТ».

Первыми покупателям предложат заднеприводные фургоны — об этом говорит индекс 236071, который получили прошедшие сертификацию машины.

Между тем, Ульяновский автозавод не готов в ближайшее время выпускать гибридные автомобили, а сосредоточится на производстве машин с традиционными типами двигателей.

Кроме того, российский автопроизводитель не планирует проводить масштабное обновление выпускаемого сейчас внедорожника Hunter.

УАЗ «Профи» — это одноклассник «Газели». По заказу крупного корпоративного клиента Горьковский автозавод создал особо вместительный промтоварный фургон на базе «Газели Next».

