В Казани пенсионер застрял в подъезде вниз головой

В Казани спасли мужчину, повисшего в подъезде вниз головой
Shutterstock/evgeniykleymenov

В Казани на улице Ломжинская спасателям пришлось вызволять пожилого мужчину, который застрял в подъезде многоэтажки. Об этом сообщают «Вести Татарстан».

66-летний пенсионер оказался в ловушке вниз головой, плотно зажатым между лестничной решеткой и стеной. На вызов прибыли сотрудники МЧС. Спасателям пришлось использовать специальный ручной гидравлический инструмент, чтобы аккуратно освободить мужчину, не причинив ему вреда.

От медицинской помощи казанец отказался, его передали родственникам.

До этого туристке из России едва не оторвало ногу во время экскурсии в Таиланде. Во время высадки с прогулочного кораблика она оступилась и поскользнулась, упав между движущимся судном и металлическими перилами пирса. На помощь тут же пришли медики, которые оказали первую помощь, а затем отправили ее в больницу Паттайи. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом левой ноги и большую рану. По словам медиков, туристка могла и вовсе лишиться конечности.

Ранее в Якутии подросток получил ожоги из-за прорыва трубы в гимназии.

