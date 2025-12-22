В Казани пенсионер застрял в подъезде вниз головой

В Казани на улице Ломжинская спасателям пришлось вызволять пожилого мужчину, который застрял в подъезде многоэтажки. Об этом сообщают «Вести Татарстан».

66-летний пенсионер оказался в ловушке вниз головой, плотно зажатым между лестничной решеткой и стеной. На вызов прибыли сотрудники МЧС. Спасателям пришлось использовать специальный ручной гидравлический инструмент, чтобы аккуратно освободить мужчину, не причинив ему вреда.

От медицинской помощи казанец отказался, его передали родственникам.

