На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жена Товстика заявила, что муж ушел к Дибровой из-за наркотиков

Жена Товстика Елена: муж попробовал аяуаску и ушел к Дибровой
true
true
true
close
Осторожно: Собчак/YouTube

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена рассказала о том, что ее муж ушел к Полине Дибровой из-за наркотиков.. О своем браке она поговорила с журналисткой Ксенией Собчак в рамках проекта «Осторожно, Собчак».

Товстик утверждает, что Полина якобы изменяла телеведущему Дмитрию Диброву с ее мужем в течение восьми лет.

«Это говорят все мои друзья, которые видели ее с Ромой тут и там. Они молчали, не хотели участвовать в распаде семьи», — поделилась она.

Больше всего, говорит Елена, ее обижает, что разлучницей стала именно Полина — ее бывшая подруга. По ее словам, некоторое время назад Товстик начал ездить с Дибровой за границу на ретриты, где попробовал наркотик аяуаску и под его воздействием якобы принял решение уйти из семьи.

«Он ездил на ретриты вместе с Полиной и употреблял наркотик аяуаску. У Полины была цель увести моего мужа, потому что просто так он не уходил», — делится она.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись также в сентябре 2025 года.

Также в интервью Елена Товстик заявила, что не считает секс изменой.

Ранее Елена Товстик назвала ужасом слухи о романе с тренером по триатлону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами