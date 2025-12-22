Жена Товстика заявила, что муж ушел к Дибровой из-за наркотиков

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена рассказала о том, что ее муж ушел к Полине Дибровой из-за наркотиков.. О своем браке она поговорила с журналисткой Ксенией Собчак в рамках проекта «Осторожно, Собчак».

Товстик утверждает, что Полина якобы изменяла телеведущему Дмитрию Диброву с ее мужем в течение восьми лет.

«Это говорят все мои друзья, которые видели ее с Ромой тут и там. Они молчали, не хотели участвовать в распаде семьи», — поделилась она.

Больше всего, говорит Елена, ее обижает, что разлучницей стала именно Полина — ее бывшая подруга. По ее словам, некоторое время назад Товстик начал ездить с Дибровой за границу на ретриты, где попробовал наркотик аяуаску и под его воздействием якобы принял решение уйти из семьи.

«Он ездил на ретриты вместе с Полиной и употреблял наркотик аяуаску. У Полины была цель увести моего мужа, потому что просто так он не уходил», — делится она.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись также в сентябре 2025 года.

Также в интервью Елена Товстик заявила, что не считает секс изменой.

Ранее Елена Товстик назвала ужасом слухи о романе с тренером по триатлону.