В российском регионе ввели запрет на пиротехнику

В Волгоградской области установили запрет на продажу и использование пиротехники

В Волгоградской области установили запрет на продажу и использование пиротехники. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мера будет действовать с 25 декабря по 20 января. В перечень «запрещенки» власти включили также фейерверки, следует из сообщения.

Ограничения не распространяются на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня (I класс опасности), добавили в администрации Волгоградской области.

«Также определен еще целый ряд задач, включая организацию дежурств; усиление рейдовой работы; обеспечение готовности систем жизнеобеспечения, дорожной и транспортной инфраструктуры, подвиж­ного состава общественного и школь­ного транспорта, аварийных бригад к работе», — сказано в сообщении.

До этого начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова напомнила, что в новогодние праздники важно соблюдать общественный порядок. Нарушение общественного порядка, правил пожарной безопасности, а также распитие алкоголя в неположенных местах могут обернуться штрафом. Также штраф можно получить за распитие алкоголя в общественных местах. Эксперт напомнила о запрете употребления спиртного на улицах, во дворах, парках и других открытых пространствах. Размер штрафа за нарушение данного закона составляет от 500 до 1500 рублей.

Ранее россиянам рассказали, какое наказание грозит за украшение подъездов на Новый год.