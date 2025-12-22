В российском регионе ввели запрет на пиротехнику

В Волгоградской области установили запрет на продажу и использование пиротехники. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мера будет действовать с 25 декабря по 20 января. В перечень «запрещенки» власти включили также фейерверки, следует из сообщения.
Ограничения не распространяются на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня (I класс опасности), добавили в администрации Волгоградской области.
«Также определен еще целый ряд задач, включая организацию дежурств; усиление рейдовой работы; обеспечение готовности систем жизнеобеспечения, дорожной и транспортной инфраструктуры, подвижного состава общественного и школьного транспорта, аварийных бригад к работе», — сказано в сообщении.
До этого начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова напомнила, что в новогодние праздники важно соблюдать общественный порядок. Нарушение общественного порядка, правил пожарной безопасности, а также распитие алкоголя в неположенных местах могут обернуться штрафом. Также штраф можно получить за распитие алкоголя в общественных местах. Эксперт напомнила о запрете употребления спиртного на улицах, во дворах, парках и других открытых пространствах. Размер штрафа за нарушение данного закона составляет от 500 до 1500 рублей.
