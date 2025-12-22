На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе ввели запрет на пиротехнику

В Волгоградской области установили запрет на продажу и использование пиротехники
true
true
true
close
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

В Волгоградской области установили запрет на продажу и использование пиротехники. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мера будет действовать с 25 декабря по 20 января. В перечень «запрещенки» власти включили также фейерверки, следует из сообщения.

Ограничения не распространяются на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня (I класс опасности), добавили в администрации Волгоградской области.

«Также определен еще целый ряд задач, включая организацию дежурств; усиление рейдовой работы; обеспечение готовности систем жизнеобеспечения, дорожной и транспортной инфраструктуры, подвиж­ного состава общественного и школь­ного транспорта, аварийных бригад к работе», — сказано в сообщении.

До этого начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова напомнила, что в новогодние праздники важно соблюдать общественный порядок. Нарушение общественного порядка, правил пожарной безопасности, а также распитие алкоголя в неположенных местах могут обернуться штрафом. Также штраф можно получить за распитие алкоголя в общественных местах. Эксперт напомнила о запрете употребления спиртного на улицах, во дворах, парках и других открытых пространствах. Размер штрафа за нарушение данного закона составляет от 500 до 1500 рублей.

Ранее россиянам рассказали, какое наказание грозит за украшение подъездов на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами