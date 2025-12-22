На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Потерявший сына на СВО отец десяти детей получил звание Героя России

RT: многодетному бойцу с позывным Старый присвоили звание Героя России
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Многодетный отец, потерявший сына в ходе специальной военной операции, удостоен звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщает RT.

По данным издания, 50-летний мужчина с позывным «Старый», воспитывающий десятерых детей, отправился в зону боевых действий летом этого года. Он служил штурмовиком в Луганской народной республике в районе Макеевки.

Военнослужащий рассказал, что во время одного из боев его обнаружил разведывательный беспилотник, после чего по нему был нанесен удар тяжелым дроном. По словам бойца, он на протяжении нескольких часов пытался уйти от преследования в лесу, подвергался сбросам боеприпасов и минометному обстрелу, в результате чего получил ранение головы.

Он также сообщил, что в ходе боя заметил тяжелораненого сослуживца и оказал ему первую помощь, в том числе ввел обезболивающее.

Позднее, во время выполнения очередной задачи, мужчина получил тяжелые травмы после атаки дрона и был эвакуирован для лечения в Москву. В этот период в его семье родился десятый ребенок. При этом один из его сыновей получил серьезные травмы в зоне спецоперации и не выжил.

Супруга военнослужащего отметила, что мужчина до сих пор тяжело переживает утрату.

Ранее в Ростовской области заметили «ряженых героев», обвешанных поддельными наградами.

