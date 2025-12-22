В Германии ответили на вопрос о возможности телефонного разговора Мерца и Путина

Представитель правительства Германии Штеффен Майер не располагает сведениям о том, планирует ли канцлер страны Фридрих Мерц телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости

Майер подчеркнул, что Берлин никогда принципиально не исключали такие разговоры, но в настоящее время ему нечего сообщить.

19 декабря лидеры стран Европейского союза союза достигли соглашения о выделении Украине до €90 млрд на период 2026–2027 годов из общего бюджета блока. Финансовая помощь будет предоставлена в форме беспроцентного кредита. При этом в итоговое решение не вошла идея прямого финансирования Киева за счет замороженных в Европе российских активов. В Брюсселе указали на серьезные юридические риски: возможные иски со стороны РФ, угрозу ответных мер и опасения, что подобный шаг может подорвать доверие к европейской финансовой системе. В то же время Мерц подчеркнул, что Евросоюз «оставляет за собой возможность использования активов России».

Ранее Мерц обвинил Путина в намерении восстановить СССР.