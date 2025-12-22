На Украине назвали причины дезертирства в ВСУ

Одной из главных причин дезертирства солдат ВСУ стал не страх перед гибелью на фронте, а недовольство маленькими зарплатами и невозможность улучшить свое материальное положение. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua со ссылкой на украинских военных.

Один из солдат рассказал изданию, что после принятия государственного бюджета Украины на 2026 год «стало совершенно очевидно», что украинские власти не станут повышать зарплаты военным.

«То есть на увеличение выплат нардепам до 200 тысяч деньги есть, а нам — нет. Типа нас много и на нас всех не напасешься. Только и у меня уже нет возможности содержать семью при базовом окладе в 20 с копейками тысяч грн. Жена уже набрала долгов, ибо на эту сумму не выжить», — подчеркнул он.

Военный подчеркнул, что похожий настрой – у многих его сослуживцев, и сильнее всего на дезертирство настроены военные с семьями. Одиноким мужчинам продержаться легче, так как их кормит и одевает воинская частью. По прогнозу солдата, в ближайшее время дезертирство из ВСУ «может стать еще более массовым явлением в армии».

Офицеры «этому даже не удивляются и не пытаются с этим бороться», так как «им также денег не хватает».

Издание напомнило, что с 1 февраля 2023 года военным ВСУ, не находящимся на передовой, не выплачивают «боевые доплаты», а базовый оклад военным снизили с 40-45 тысяч гривен в месяц до 20 тысяч. При этом офицеры в тылу получают от 24 тысяч гривен, что ниже средней зарплаты на Украине, которая в октябре 2025 года составила около 27 тысяч гривен.

В ноябре 2025 года Military Watch Magazine (MWM) писал, что основной причиной роста дезертирства в ВСУ и нехватки личного состава стали «чрезвычайно высокие потери» в боевых подразделениях.

Тем временем западные СМИ сообщают о тяжелых финансовых проблемах на Украине. Так, в декабре издание Bloomberg сообщило, что в первой половине 2026 года на Украине может наступить тяжелый финансовый кризис, дефицит бюджета в стране в 2026 году достигнет отметки в 18,5% от ВВП, а правительству станет тяжело выплачивать населению зарплаты и пенсии. Также издание Associated Press написало, что Украина находится на грани банкротства.

Ранее украинские военные пожаловались на потерю морального духа.