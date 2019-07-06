Сидевшую в канализационной яме восемь лет собаку спасли
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В Новом Уренгое рабочие спасли собаку, прожившую в канализационной яме восемь лет. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Как отмечается, еще будучи щенком, животное упало в бетонную дыру и не смогло выбраться.
Также горожане не смогли вытащить щенка. Все эти восемь лет собаку подкармливала одна из жительниц.
Однако мужчина по имени Али решил не сидеть сложа руки и спасти собаку.
Уточняется, что он договорился с экскаваторщиком завода, который вырыл яму рядом с бетонной стеной канализации. После этого Али выдолбил в стене дыру и достал собаку.
У животного раздражение и себорея, однако в целом анализы хорошие. Он обрел хозяина в лице Али.
Ранее сообщалось, что лебедь жестоко расправился с собакой на глазах у хозяина.