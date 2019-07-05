Капитан перевернувшегося в Черном море судна скрылся от полиции

Капитан судна, который перевернулся в Черном море, скрылся. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как отмечается, сейчас сотрудники полиции разыскивают капитана катера.

При этом правоохранительные органы смогли установить личность владельца катера. Его доставили в отдел для допроса.

Уточняется, что ЧП произошло из-за перегруза судна пассажирами. Следствие возбудило уголовное дело.

ЧП произошло в пятницу, 5 июля. На судне находились 43 человека, двое из них погибли.

Ранее сообщалось, что еще четыре человека пропали без вести.