Безногую россиянку, зарезавшую мужа-садиста, посадили в тюрьму

Суд Карымского района Забайкальского края дал безногой женщине, которая зарезала мужа-садиста, 1,5 года ограничения свободы, информирует «Московский комсомолец».

Следствие решило, что подсудимая превысила допустимые нормы самообороны при попытке защитить себя и своего ребенка от побоев. В суде женщину обвинили по части 1 статьи 108 УК РФ «Убийство при превышении мер самообороны».

Отмечается, что женщину и ее ребенка избил нетрезвый муж. Потерпевшим не удалось сбежать. Тогда женщина нанесла мужу серию ударов ножом.

Ранее сообщалось, что житель Забайкалья убил малолетнего пасынка мухобойкой за отказ учиться читать.