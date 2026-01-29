Водителя УАЗика, виновного в смертельном ДТП на Байкале, задержали

В Приангарье после ДТП с гибелью туристки из Китая задержали водителя автомобиля

В Иркутской области задержали водителя автомобиля, попавшего на Байкале в ДТП, в результате которого погибла туристка из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Следствие выяснило, что у задержанного нет водительского удостоверения и он никогда его не получал.

Уточняется, что мужчину допросили в качестве подозреваемого в совершении преступления по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подозреваемого заключили под стражу.

Накануне в Ольхонском районе Иркутской области автомобиль УАЗ, перевозивший туристов, опрокинулся, заехав в ледяную расщелину озера Байкал. В результате происшествия на месте ДТП погибла 75-летняя туристка из Китая. По данным правоохранителей, остальные пассажиры, предварительно, не пострадали.

По информации СМИ, всего в салоне автомобиля находились десять туристов из Китая, среди них — один человек с Тайваня.

Отмечается, что Иркутская областная прокуратура поставила на контроль расследование всех обстоятельств автоаварии.

