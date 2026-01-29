Размер шрифта
Названо условие, при котором Украина пойдет на серьезные переговоры

Экс-аналитик Джонсон: Киев не пойдет на серьезные переговоры до угрозы разгрома
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украина не готова к серьезным переговорам о мире, это изменится лишь при признании Киевом неизбежности разгрома. Об этом РИА Новости заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Было бы здорово, если бы украинские власти пошли на прекращение конфликта. Они этого не сделают. Остается их побеждать, довести до того момента, когда они поймут, что не могут продолжать сражаться», — сказал Джонсон.

По словам аналитика, для этого власти Украины должны оказаться в ситуации выбора между продолжением конфликта и выживанием. Обычно так и заканчиваются военные конфликты, подчеркнул эксперт.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что странам Запада не удалось повлиять на позицию России в переговорах по Украине. По его словам, несмотря на текущую риторику, у президента Украины не будет иного выбора, кроме как принять условия соглашения. А далее его заменят на другого человека во главе республики, считает Макговерн.

Ранее в Британии назвали условия краха ВСУ в Донбассе.
 
