В МИД РФ заявили, что НАТО готовится к конфликту с Россией

Масленников: НАТО ведет фактическую подготовку к конфликту с Россией
Global Look Press

Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников рассказал ТАСС, что НАТО фактически ведет подготовку к конфликту с Россией.

По словам дипломата, даже в случае завершения российско-украинского конфликта Россия останется во всех доктринальных документах Североатлантического альянса «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности».

«Исходя из этого, НАТО фактически ведет подготовку к возможному конфликту с Россией: увеличивает военные расходы, наращивает свои потенциалы по периметру наших границ, разворачивает все новые миссии и операции на востоке Европы», — поделился Масленников.

До этого Масленников говорил, что у России и НАТО остался только экстренный канал коммуникации.

По словам дипломата, Североатлантический альянс оборвал все контакты с российской стороной в 2022 году.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что безопасность в Арктике должна стать одним из новых приоритетов НАТО.

Ранее Трампа обвинили в нарушении устава НАТО.
 
