Врач оценил пользу ручной уборки снега для организма

Ручная расчистка снега – это полноценная кардиотренировка, которая задействует сразу несколько групп мышц и оказывает антистрессовый эффект. Об этом «Газете.Ru» рассказал Вячеслав Артищев, ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского университета.

По словам врача, работа лопатой сочетает кардионагрузку с активной работой ног, спины, рук и брюшного пресса.

«За час такой активности можно сжечь от 400 до 600 килокалорий. Помимо мощного расхода калорий, работа лопатой тренирует мышечную и сердечно-сосудистую системы, повышает общую выносливость и, как любая кардионагрузка, дает хороший антистрессовый эффект», – объяснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

При этом специалист подчеркивает, что подобная физическая активность подходит не всем. Людям с заболеваниями сердца и сосудов, проблемами опорно-двигательного аппарата или хроническими болями в спине от уборки снега лучше отказаться, так как резкие движения и высокая нагрузка могут ухудшить состояние.

Если же избежать такой «вынужденной тренировки» невозможно, врач советует соблюдать меры безопасности. Перед началом следует сделать короткую разминку, чтобы подготовить мышцы и суставы. Убирать снег нужно в спокойном, ровном темпе, не допуская переутомления и перегрева. Каждые 15–20 минут необходимо делать перерывы для отдыха.

