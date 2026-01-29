Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Наука

Врач оценил пользу ручной уборки снега для организма

Врач Артищев: уборка снега лопатой сопоставима с полноценной тренировкой
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Ручная расчистка снега – это полноценная кардиотренировка, которая задействует сразу несколько групп мышц и оказывает антистрессовый эффект. Об этом «Газете.Ru» рассказал Вячеслав Артищев, ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского университета.

По словам врача, работа лопатой сочетает кардионагрузку с активной работой ног, спины, рук и брюшного пресса.
«За час такой активности можно сжечь от 400 до 600 килокалорий. Помимо мощного расхода калорий, работа лопатой тренирует мышечную и сердечно-сосудистую системы, повышает общую выносливость и, как любая кардионагрузка, дает хороший антистрессовый эффект», – объяснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

При этом специалист подчеркивает, что подобная физическая активность подходит не всем. Людям с заболеваниями сердца и сосудов, проблемами опорно-двигательного аппарата или хроническими болями в спине от уборки снега лучше отказаться, так как резкие движения и высокая нагрузка могут ухудшить состояние.

Если же избежать такой «вынужденной тренировки» невозможно, врач советует соблюдать меры безопасности. Перед началом следует сделать короткую разминку, чтобы подготовить мышцы и суставы. Убирать снег нужно в спокойном, ровном темпе, не допуская переутомления и перегрева. Каждые 15–20 минут необходимо делать перерывы для отдыха.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить суставы после 50 лет.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!