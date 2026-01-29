Первый замглавы Ялты отправился добровольцем на СВО

Несколько сотрудников администрации Ялты, включая первого замглавы города Сергея Баннова, отправились добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила глава города Янина Павленко в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что в составе группы добровольцев 10 человек из «БАРС-Крым», среди которых есть сотрудники городской администрации.

«Горжусь каждым и благодарю за важное и нужное решение», — написала Павленко.

Отдельно чиновница поблагодарила своего первого заместителя Сергея Баннова, который добровольно оставил кабинет в администрации ради службы на передовой.

Баннов работает в администрации Ялты с декабря 2021 года. Он начинал с помощника главы города. В январе 2022 года его назначили на должность заместителя главы администрации, а с 1 января 2023 года повысили до первого заместителя главы администрации.

До этого добровольцем в зону СВО отправился ушедший с поста председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев. В ходе службы бывший чиновник попал в бетонную трубу под Белогоровкой, где провел 50 дней ради спасения раненого солдата. В течение этого времени он находился под постоянными обстрелами. По словам Серезлеева, самым страшным испытанием стали шесть дней, когда они остались без еды и воды. Перед одним из штурмов бывший чиновник вышел на плановое разминирование территории, но не заметил одну из бомб. Мужчина лишился ноги и сейчас проходит лечение после тяжелого ранения.

Ранее ушедший на СВО волонтер рассказал, как удивил Путина.