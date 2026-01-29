Размер шрифта
Первый замглавы Ялты отправился добровольцем на СВО

Первый заместитель главы Ялты Сергей Баннов отправился добровольцем на СВО

Несколько сотрудников администрации Ялты, включая первого замглавы города Сергея Баннова, отправились добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила глава города Янина Павленко в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что в составе группы добровольцев 10 человек из «БАРС-Крым», среди которых есть сотрудники городской администрации.

«Горжусь каждым и благодарю за важное и нужное решение», — написала Павленко.

Отдельно чиновница поблагодарила своего первого заместителя Сергея Баннова, который добровольно оставил кабинет в администрации ради службы на передовой.

Баннов работает в администрации Ялты с декабря 2021 года. Он начинал с помощника главы города. В январе 2022 года его назначили на должность заместителя главы администрации, а с 1 января 2023 года повысили до первого заместителя главы администрации.

До этого добровольцем в зону СВО отправился ушедший с поста председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев. В ходе службы бывший чиновник попал в бетонную трубу под Белогоровкой, где провел 50 дней ради спасения раненого солдата. В течение этого времени он находился под постоянными обстрелами. По словам Серезлеева, самым страшным испытанием стали шесть дней, когда они остались без еды и воды. Перед одним из штурмов бывший чиновник вышел на плановое разминирование территории, но не заметил одну из бомб. Мужчина лишился ноги и сейчас проходит лечение после тяжелого ранения.

Ранее ушедший на СВО волонтер рассказал, как удивил Путина.
 
