Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Политика

Зеленского призвали откликнуться на предложение о приезде в Москву на переговоры

Экс-советник Соскин: у Зеленского нет варианта, кроме встречи с Путиным в России
Alina Smutko/Reuters

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала призвал президента Украины Владимира Зеленского отправиться в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«Едь и, в конце концов, согласуй все. Повестку дня согласуй — и все. Ну а что: есть другие варианты после того, что в Киеве творится?», — сказал Соскин.

Эксперт указал, что Зеленский мог бы приехать не один, однако сейчас украинский лидер не в том положении, чтобы выдвигать условия. Соскин напомнил, что Кремль пообещал Зеленскому полную безопасность на высшем уровне. При этом возможные переговоры должны быть хорошо подготовлены, подчеркнул он.

«Путин опять приглашает через Ушакова Зеленского в Москву. Трамп ему тоже это предлагал. Ну, давайте смотреть, ответ — за Зеленским», — подытожил Соскин.

28 января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приглашен в Москву на переговоры. Представитель Кремля подчеркнул, что если Зеленский согласится на встречу с Владимиром Путиным, то Россия готова гарантировать ему безопасность и необходимые условия для работы.

Ранее Мерц выступил против переговоров с Путиным.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!