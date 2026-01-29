Размер шрифта
Бывшая жена Паши Техника рассказала о выпадении волос

Бывшая жена Паши Техника Карицкая сообщила, что боролась с выпадением волос
evaevakaritskayaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) рассказала в Telegram-канале, что боролась с выпадением волос.

Карицкая отметила, что периодически пьет по чайной ложке масло черного тмина утром.

«Если помните, у меня жестко посыпались волосы, сейчас уже все пришло в норму, в том числе приводит холестерин в норму (я даже специально сдала кровь, дабы проверить. И правда работает)», — поделилась блогерша.

Мельничук отметила, что перед применением препарата обязательно необходимо проконсультироваться со специалистом.

Паши Техника не стало в Таиланде в начале апреля 2025 года, ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало тысячи поклонников, устроивших беспорядки.

В декабре 2025-го Карицкая открыла лейбл Technique music. На нем выйдет электронный альбом Паши Техника, в который будут включены как старые треки, так и новые.

В январе Карицкая показала черновой вариант скульптуры Техника. Рэпер изображен в кепке и с микрофоном в руке. Многие комментаторы отметили, что изображение получилось непохожим на оригинал.

Ранее была названа дата выхода нового альбома Паши Техника.
 
