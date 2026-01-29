Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Политика

На Украине рассказали, кем хочет войти в историю Зеленский

Политолог Фесенко: Зеленский хочет войти в историю как президент, спасший Украину
Valentyn Ogirenko/Reuters

Существуют пределы того, на какие уступки в ходе мирных переговоров готов пойти Владимир Зеленский, поскольку он хочет войти в историю как президент, «спасший Украину». Об этом заявил украинский политолог Владимир Фесенко в беседе с Politico.

Эксперт выразил «осторожный оптимизм по поводу переговоров» между Россией и Украиной. По его словам, «уже сам факт обсуждения различных технических аспектов является позитивным событием».

Он также напомнил, что годом ранее были большие надежды на то, что президент США Дональд Трамп поможет завершить конфликт, но теперь их больше нет. Политолог заявил, что существуют также пределы того, на какие уступки будет готов пойти президент Украины.

«Зеленский хочет войти в историю как президент, спасший Украину. А не как тот, кто проиграл войну», — сказал Фесенко.

28 января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приглашен в Москву на переговоры. Представитель Кремля подчеркнул, что если Зеленский согласится на встречу с Владимиром Путиным, то Россия готова гарантировать ему безопасность и необходимые условия для работы.

Ранее было названо условие, при котором Украина пойдет на серьезные переговоры.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!