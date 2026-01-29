На Украине рассказали, кем хочет войти в историю Зеленский

Существуют пределы того, на какие уступки в ходе мирных переговоров готов пойти Владимир Зеленский, поскольку он хочет войти в историю как президент, «спасший Украину». Об этом заявил украинский политолог Владимир Фесенко в беседе с Politico.

Эксперт выразил «осторожный оптимизм по поводу переговоров» между Россией и Украиной. По его словам, «уже сам факт обсуждения различных технических аспектов является позитивным событием».

Он также напомнил, что годом ранее были большие надежды на то, что президент США Дональд Трамп поможет завершить конфликт, но теперь их больше нет. Политолог заявил, что существуют также пределы того, на какие уступки будет готов пойти президент Украины.

«Зеленский хочет войти в историю как президент, спасший Украину. А не как тот, кто проиграл войну», — сказал Фесенко.

28 января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приглашен в Москву на переговоры. Представитель Кремля подчеркнул, что если Зеленский согласится на встречу с Владимиром Путиным, то Россия готова гарантировать ему безопасность и необходимые условия для работы.

