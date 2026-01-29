Врач назвала опасное последствие передозировки лекарств для снижения давления

Химик Рудакова: передозировка лекарств от гипертонии может привести к инсульту

Передозировка препаратов для снижения давления может ухудшить кровоснабжение мозга и стать причиной инсульта. Об этом «Газете.Ru» рассказала Марина Рудакова, преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета.

«Дозировка любого препарата — строго рассчитанный параметр. Если лекарство кажется неэффективным, повышать дозу самостоятельно нельзя: это нарушает работу систем всасывания, метаболизма и выведения вещества и может привести к тяжелым последствиям», – предупредила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Особенно опасной, как подчеркнула Рудакова, может быть передозировка гипотензивных препаратов — лекарств для снижения артериального давления. Если этот показатель резко снижается, – возрастает риск потери сознания, почечной недостаточности и инсульта из-за недостаточного кровоснабжения мозга.

Другие препараты также несут серьезные риски при превышении дозы. Так парацетамол в терапевтических количествах считается безопасным, но при передозировке его токсичные метаболиты истощают защитные механизмы печени и могут вызвать острую печеночную недостаточность.

«Антикоагулянты в больших дозах могут привести к опасным для жизни внутренним кровотечениям (внутричерепные, желудочно-кишечные), а также к сильному понижению свертываемости крови, что может быть опасно при порезах и ранах», – пояснила Рудакова.

Передозировка также способна привести к общему отравлению организма: поражению ЦНС (угнетению сознания вплоть до комы), остановке дыхания, нарушениям сердечного ритма, нарушению электролитного баланса.

Специалист также напомнила о важности соблюдения сроков годности препаратов. Со временем действующее вещество разрушается, из-за чего лекарство может либо не подействовать, либо вызвать побочные эффекты.

«Особенно это касается антибиотиков, инсулинов, вакцин, нитроглицерина и жидких форм лекарств (сиропы, суспензии, капли), кремов, мазей, и глазных капель, так как в них могут размножаться микроорганизмы», – отметила ученая.

