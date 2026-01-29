NYP: водитель несколько раз протаранил синагогу, сорвав двери с петель

В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу, сорвав двери с петель. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

«Он [водитель] несколько раз протаранил синагогу в Бруклине на своей машине», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция задержала водителя и расследует мотивы произошедшего.

12 января телеканал ABC сообщил, что в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния грузовик въехал в толпу участников митинга против иранского руководства. Инцидент произошел в районе Вествуд. Транспортное средство компании U-Haul протаранило активистов, вышедших на улицу. Как рассказали в пожарной службе Лос-Анджелеса, специалисты осмотрели на месте происшествия двух человек, однако оба отказались от медицинской помощи и госпитализации.

