Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Общество

В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу

NYP: водитель несколько раз протаранил синагогу, сорвав двери с петель
Idris Solomon/Reuters

В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу, сорвав двери с петель. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

«Он [водитель] несколько раз протаранил синагогу в Бруклине на своей машине», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция задержала водителя и расследует мотивы произошедшего.

12 января телеканал ABC сообщил, что в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния грузовик въехал в толпу участников митинга против иранского руководства. Инцидент произошел в районе Вествуд. Транспортное средство компании U-Haul протаранило активистов, вышедших на улицу. Как рассказали в пожарной службе Лос-Анджелеса, специалисты осмотрели на месте происшествия двух человек, однако оба отказались от медицинской помощи и госпитализации.

Ранее в Саратове автомобиль врезался в цветочный магазин.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!