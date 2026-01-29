Онищенко рассказал, станет ли вирус Нипах «болезнью X»

Онищенко: за время наблюдений вирус Нипах не вышел из своей естественной среды

Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал ТАСС, что вирус Нипах не станет «болезнью X».

По его словам, за все время наблюдений — за 26 лет — вирус не вышел из своей естественной среды.

«Пока за все эти 26 лет не было зарегистрировано ни одного случая его выхода из региона, его естественной среды пребывания. Пребывание, то есть там, где есть природный резервуар. Ковид <...> вырвался резко», — пояснил Онищенко.

Он уточнил, что у Нипаха контагиозность остается на низком уровне, в то время как коронавирусная инфекция преодолела межвидовой барьер и приобрела способность распространяться воздушно-капельным путем.

До этого Онищенко говорил, что новая пандемия может произойти спустя 9-10 лет.

Эксперт предположил, что ее вероятной причиной будет грипп.

До этого кандидат медицинских наук, доцент Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец сообщила, что выявленный в Индии вирус Нипах распространяется не так эффективно и быстро, как коронавирус.

Ранее россиянам рассказали, как не заразиться вирусом Нипах за границей.