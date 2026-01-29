В Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда с детьми

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев от ЛДПР сообщил РИА Новости, что подготовил законопроект о запрете рекламы фастфуда, снеков и сладких газированных напитков с использованием образов детей и анимационных персонажей, ориентированных на несовершеннолетних.

Согласно инициативе, реклама продукции с повышенным содержанием сахара, соли и жиров по критериям Роспотребнадзора не сможет включать изображения или видеоролики с участием несовершеннолетних, в том числе мультипликационных героев, напрямую обращенных к детской аудитории. По словам парламентария, документ призван закрыть лазейки, когда производители используют «семейные» сцены или игрушки для косвенного воздействия на детей, обходя критическое восприятие родителей.

Свищев отметил, что инициатива направлена на борьбу с детским ожирением и формирование культуры здорового питания с раннего возраста, когда закладываются пищевые привычки. Поводом для разработки законопроекта он назвал данные Роспотребнадзора и Минздрава РФ о росте числа детей с ожирением и заболеваниями, связанными с неправильным питанием.

Депутат подчеркнул, что реклама, в которой дети изображаются потребляющими фастфуд или снеки, формирует искаженные представления о питании и подменяет ценность здоровья кратковременным удовольствием. По его мнению, при обсуждении демографии и здоровья нации необходимо начинать с защиты информационного пространства, в котором находятся дети.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что ожирение выявлено у 480 тыс. российских школьников, а уровень заболеваемости этой болезнью вырос в 1,6 раза. Кроме того, общая распространенность ожирения среди детей в возрасте до 14 лет в период с 2018 по 2024 год увеличилась на 36,1%.

Ранее в России обновили ГОСТы для детского питания, сделав акцент на повышении его пользы для здоровья детей.