СМИ: команда Трампа встречалась со сторонниками отделения Альберты

FT: представители Трампа встречались с активистами за отделение Альберты
Carlos Barria/Reuters

Представители команды президента США Дональда Трампа встречались с активистами, выступающими за отделение канадской провинции Альберта. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, лидеры сепаратистского «Проекта процветания Альберты» трижды встречались с представителями Госдепартамента США в Вашингтоне с апреля 2025 года. В феврале запланирована новая встреча, на которой может обсуждаться вопрос о кредите в размере до $500 млрд для поддержки провинции в случае её выхода из состава Канады.

При этом, как отмечают источники, США вряд ли окажут прямую материальную поддержку сепаратистскому движению.

В декабре в провинции Альберта одобрили петицию об отделении региона от Канады. Теперь авторам инициативы предстоит собрать почти 180 тысяч подписей в поддержку проведения референдума. Они утверждают, что выход провинции из состава страны готовы поддержать не менее 240 тысяч жителей. Однако общественники столкнулись с сопротивлением со стороны бывшего премьер-министра Альберты Томаса Лукашука, который называет своих оппонентов «сепаратистами».

Ранее глава минфина США «подогрел» слухи о референдуме в канадской провинции.
 
