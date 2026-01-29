В России вспомнили предсказание Жириновского о дате окончания СВО

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что специальная военная операция (СВО) на Украине завершится в 2026 году. Слова политика о дате окончания конфликта вспомнил портал mk.ru.

В издании напомнили, что Жириновский предсказывал несколько «острых фаз» в ходе СВО и был уверен, что конфликт завершится в 2026-м. Политик рассматривал происходящее не как локальное столкновение двух стран, а как элемент более масштабного геополитического противостояния, затрагивающего интересы России, США и Европы.

Также основатель ЛДПР рассуждал о грядущем сломе мировой политической системы. В своих прогнозах он говорил об ослаблении прежних конструкций и формировании новой модели международных отношений.

Жириновский был известен своими точными политическими прогнозами. Из-за сбывающихся предсказаний россияне даже прозвали политика Вовангой. Также его воспринимают как главного «пророка политического Олимпа». В частности, в 2004 году он предсказал появление в США темнокожего президента. В 2009-м этот пост занял Барак Обама. Кроме того, политик с точностью до двух дней назвал дату начала СВО на Украине, предсказал воссоединение Крыма с Россией и объявление в стране частичной мобилизации.

