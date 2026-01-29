Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Политика

В России вспомнили предсказание Жириновского о дате окончания СВО

MK.ru: Жириновский предсказывал окончание СВО в 2026 году
РИА Новости

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что специальная военная операция (СВО) на Украине завершится в 2026 году. Слова политика о дате окончания конфликта вспомнил портал mk.ru.

В издании напомнили, что Жириновский предсказывал несколько «острых фаз» в ходе СВО и был уверен, что конфликт завершится в 2026-м. Политик рассматривал происходящее не как локальное столкновение двух стран, а как элемент более масштабного геополитического противостояния, затрагивающего интересы России, США и Европы.

Также основатель ЛДПР рассуждал о грядущем сломе мировой политической системы. В своих прогнозах он говорил об ослаблении прежних конструкций и формировании новой модели международных отношений.

Жириновский был известен своими точными политическими прогнозами. Из-за сбывающихся предсказаний россияне даже прозвали политика Вовангой. Также его воспринимают как главного «пророка политического Олимпа». В частности, в 2004 году он предсказал появление в США темнокожего президента. В 2009-м этот пост занял Барак Обама. Кроме того, политик с точностью до двух дней назвал дату начала СВО на Украине, предсказал воссоединение Крыма с Россией и объявление в стране частичной мобилизации.

Ранее в сети вспомнили пророчество Жириновского про Трампа, Венесуэлу и Украину.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!