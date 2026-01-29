Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Культура

В кинотеатрах Кавказа начали вырезать страстные сцены из фильмов

Mash: в кавказских кинотеатрах вырезали сцену с поцелуем Сидни Суини
Mark Blinch/Reuters

В кинотеатрах Кавказа стали вырезать страстные сцены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в Кавказе зацензурили фильм «Горничная», в котором присутствует сцена с полуголой звездой «Эйфории» Сидни Суини. В местных кинотеатрах не был показан эпизод, где героиня артистки в нижнем белье страстно целуется с возлюбленным.

Как утверждает Mash, руководство заведений решила внести цензуру в сцены 18+ по религиозным соображениям. Отмечается, что местные граждане возмущены ситуацией и призывают смотреть киноновинки дома.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдачу прокатного удостоверения фильмам с материалами, дискредитирующими традиционные ценности, что также затрагивает владельцев онлайн-сервисов и социальных сетей, обязанных не допускать распространение таких произведений. Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

В документе предложили Минкультуры возбуждать дела об административных нарушениях, а при невыполнении требований — Роскомнадзору. Рассматривать дела будут районные суды.

Ранее фильм Тимура Бекмамбетова обошел «Аватар» в прокате США.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!