В кинотеатрах Кавказа начали вырезать страстные сцены из фильмов

Mash: в кавказских кинотеатрах вырезали сцену с поцелуем Сидни Суини

В кинотеатрах Кавказа стали вырезать страстные сцены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в Кавказе зацензурили фильм «Горничная», в котором присутствует сцена с полуголой звездой «Эйфории» Сидни Суини. В местных кинотеатрах не был показан эпизод, где героиня артистки в нижнем белье страстно целуется с возлюбленным.

Как утверждает Mash, руководство заведений решила внести цензуру в сцены 18+ по религиозным соображениям. Отмечается, что местные граждане возмущены ситуацией и призывают смотреть киноновинки дома.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдачу прокатного удостоверения фильмам с материалами, дискредитирующими традиционные ценности, что также затрагивает владельцев онлайн-сервисов и социальных сетей, обязанных не допускать распространение таких произведений. Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

В документе предложили Минкультуры возбуждать дела об административных нарушениях, а при невыполнении требований — Роскомнадзору. Рассматривать дела будут районные суды.

