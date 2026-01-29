Размер шрифта
Сафонов опубликовал пост на трех языках после возвращения в Лигу чемпионов

Сафонов о возвращении в Лигу чемпионов: снова в деле
IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов после матча Лиги чемпионов с английским «Ньюкаслом» в своих соцсетях отреагировал на возвращение на поле, восстановившись от травмы руки.

«Снова в деле», — написал Сафонов на русском, французском и английском языках.

«ПСЖ» сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счетом 1:1. Сафонов отыграл весь матч. Парижане заняли 11-е место в общем этапе Лиги чемпионов и вышли в плей-офф турнира.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча подряд в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. По ходу серии пенальти вратарь получил перелом руки и был вынужден пропустить несколько недель. К тренировкам в общей группе он вернулся в 20-х числах января.

Ранее Сафонову предрекли место в запасе «ПСЖ».
 
