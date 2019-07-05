Отец укравшей миллионы кассирши рассказал о ее муже-игромане

Отец похитившей миллионы кассирши из банка рассказал о задолженностях мужа, а также опроверг информацию о своей причастности к задержанию дочери. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отец преступницы утверждает, что не знал о местоположении родственников, так как последний раз они выходили на связь 25 мая. Он отмечает, что также не был уверен, живы ли они, или находятся в заложниках у кредиторов.

Сообщается, что муж кассирши был заядлым игроманом, который имел задолженности.

Мужчина опроверг информацию, что его дочь выдали дети, которые позвонили дедушке якобы соскучившись.

Ранее сообщалось, что кассирша банка была задержана.