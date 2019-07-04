После смертельного салюта в Минске задержали россиян

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Двое представителей поставщика фейерверков из России задержаны в Белоруссии после ЧП во время салюта в День независимости в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, следственный комитет Белоруссии подозревает задержанных в нарушении порядка работы с фейерверками.

Как отмечается, в ведомстве заявили, что в процессе заряжания салютных установок подозреваемые осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники.

При этом в белорусском СК подчеркнули, что задержанные прибыли в Белоруссию из России.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от салюта в Минске резко возросло.