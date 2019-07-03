Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев искусал полицейского в Великобритании, сообщает «Московский Комсомолец».

Это произошло, когда Айсултан пытался покончить с собой. Констебль Росса Сэмбрука решил остановить юношу, на что тот пустил в ход зубы. При этом отмечается, что Назарбаев-младший был застигнут полицией в чужой квартире, а укус был «очень серьезным». Теперь в отношении молодого человека возбуждено дело по факту причинения телесных повреждений, его будет рассматривать королевский суд лондонского района Саутуарк.

Ранее Назарбаев объяснил отказ от президентского кресла в Казахстане.