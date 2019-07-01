Вода покинула часть Иркутской области

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В Иркутской области сразу в трех населенных пунктах испарилась вода после наводнений. Об этом сообщили пресс-службе МЧС России, передает РИА «Новости».

В МЧС подчеркнули, в некоторых населенных пунктах почти сухо.

Спасатели рассказали, что 1 июля они эвакуировали из опасных зон 227 человек.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации ЧП в Иркутской области.