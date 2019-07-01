Вода покинула часть Иркутской области
В Иркутской области сразу в трех населенных пунктах испарилась вода после наводнений. Об этом сообщили пресс-службе МЧС России, передает РИА «Новости».
В МЧС подчеркнули, в некоторых населенных пунктах почти сухо.
Спасатели рассказали, что 1 июля они эвакуировали из опасных зон 227 человек.
Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации ЧП в Иркутской области.