Начальник колонии сдавал VIP-камеру «любимчику»

В Тюменской области начальник исправительной колонии сдавал VIP-камеру одному из заключенных за 100 тыс. руб. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что оплата камеры с лучшими условиями проходила ежемесячно.

VIP-камера представляла собой квартиру с кожаной мебелью, душем, телевизором и другими бонусами. Осужденный также имел доступ к Сети и телефонным звонкам.

Люксовое жилище располагалось на территории производственного цеха.

Правоохранительные органы уже предъявили руководителю колонии обвинения. Он находится под арестом.

Ранее сообщалось, что арестованный в Греции россиянин Александр Винник пожаловался на условия содержания.