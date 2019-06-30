Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию

Охранник автосалона «Рольф Север-Запад» угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Мотивом преступления стала ссора с женой. Мужчина после работы решил поехать на родину, чтобы наладить семейные отношения. Сотрудник сдал смену, взял ключи от автомобиля 2004 года и поехал в Башкирию.

На половине пути мужчина передумал, решил вернуться и сдаться полиции.

Удалось ли Моисеенко помириться с женой — не сообщается.

Ранее сообщалось, что пьяная 12-летняя девочка угнала машину у деда и устроила гонки с полицией