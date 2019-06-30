Дом обрушился в российском городе, есть жертвы

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Абинском районе Краснодарского края обрушился дом, передает Life.

В результате произошедшего погибли двое подростков 14 и 18 лет. Они, по предварительным данным , собирали металлолом, кода на них рухнула плита.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.