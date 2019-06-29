Пять боевиков ИГ ликвидировали в Ираке
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В Ираке силовики ликвидировали пять боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иракскую пресс-службу органов безопасности.
Как отмечается, террористы пытались проникнуть в Ирак через границу с Сирией.
Уточняется, что граница с сирийским государством все время находится под контролем, чтобы предотвратить подобные инциденты.
Ранее сообщалось, что в Сирии ликвидировали украинского боевика.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.