Пять боевиков ИГ ликвидировали в Ираке

В Ираке силовики ликвидировали пять боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иракскую пресс-службу органов безопасности.

Как отмечается, террористы пытались проникнуть в Ирак через границу с Сирией.

Уточняется, что граница с сирийским государством все время находится под контролем, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Ранее сообщалось, что в Сирии ликвидировали украинского боевика.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.