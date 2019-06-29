Ветеринары удивились зеленому голубю в Москве

Жители Москвы заметили в городе зеленого голубя, чей окрас ветеринары назвали неестественным. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, до этого в Сети появились фотографии и видеозапись с птицей столь необычного окраса.

По словам ветеринаров, в Москве нет видов птиц, у которых было бы зеленое оперение.

«В зависимости от того, живет птица в городе или за городом, цвет оперения не меняется», — подчеркнули ветеринары.

В то же время, специалисты уточнили, что окрас птиц в течение жизни может меняться.

При этом, добавили ветеринары, птицы могут менять пестрый летний окрас на зимний белый, но ни один вид, проживающий в Москве, не меняет окрас на зеленый.

Ранее сообщалось, что самый дорогой голубь в мире ушел с молотка за €1,25 млн.