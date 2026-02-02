Размер шрифта
В Кремле оценили возможность передачи Ираном обогащенного урана России

Песков: Россия предлагала услуги по вывозу излишков обогащенного урана из Ирана
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Россия предлагала услуги по вывозу излишков обогащенного урана из Ирана, эта тема достаточно давно была на повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

По словам представителя Кремля, такая возможность привела бы к снятию некоторых раздражителей для ряда стран.

Песков добавил, что в настоящее время Российская Федерация продолжает свои усилия, продолжает контакты со всеми заинтересованными сторонами и в меру возможностей сохраняет свою готовность способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана.

28 января президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения. При этом детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой не были озвучены американским лидером. В то же время американские официальные лица заявляют, что выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его запасов, ограничение количества баллистических ракет, и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране задумались о передаче обогащенного урана России.
 
