Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Медведев назвал фактор, в корне изменивший правила боя

Медведев: БПЛА в корне изменили бои, возврата к прошлому не будет
Павел Бедняков/РИА Новости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС заявил, что беспилотники в корне изменили правила современного боя, и возврата к прошлому не будет.

«Беспилотные летательные аппараты в корне изменили картину военных действий. И это необратимое изменение», — поделился Медведев.

Он добавил, что «теперь все стараются максимально быстро догонять» тех, кто овладел передовыми технологиями.

При этом Медведев подчеркнул, что в использовании беспилотников нет принципиальных отличий от артиллерии.

До этого Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили свыше 200 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), четыре управляемые авиационные бомбы и пять снарядов HIMARS.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России.

Ранее российские ПВО сбили 75 украинских дронов за одну ночь над семью регионами страны.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!