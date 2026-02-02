Медведев назвал фактор, в корне изменивший правила боя

Медведев: БПЛА в корне изменили бои, возврата к прошлому не будет

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС заявил, что беспилотники в корне изменили правила современного боя, и возврата к прошлому не будет.

«Беспилотные летательные аппараты в корне изменили картину военных действий. И это необратимое изменение», — поделился Медведев.

Он добавил, что «теперь все стараются максимально быстро догонять» тех, кто овладел передовыми технологиями.

При этом Медведев подчеркнул, что в использовании беспилотников нет принципиальных отличий от артиллерии.

До этого Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили свыше 200 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), четыре управляемые авиационные бомбы и пять снарядов HIMARS.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России.

Ранее российские ПВО сбили 75 украинских дронов за одну ночь над семью регионами страны.