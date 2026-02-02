Размер шрифта
Российский бизнес стал активно использовать токенизацию

За 2 года объем выпусков ЦФА на платформе цифровых активов Сбера вырос в 200 раз
Shutterstock

В 2025 году на платформе цифровых активов Сбера выпущено ЦФА объемом свыше 400 млрд рублей, в целом за два года объем выпусков на площадке вырос более чем в 200 раз. Также каждый пятый пользователь регулярно совершает сделки на платформе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В банке отметили, что в минувшем году площадка стала одним из ключевых драйверов развития цифровой экономики в России и открыла для бизнеса новые возможности для привлечения инвестиций и управления капиталом. Компании используют ЦФА для развития, институциональные и частные инвесторы — для диверсификации портфеля.

«Прошедший год был переломным для рынка цифровых активов в России, это подтверждает экспоненциальный рост платформы Сбера. В 2025 году объем выпусков ЦФА на ней достиг 408 млрд рублей — это в 5,6 раз больше, чем годом ранее. Токенизация стала не просто экспериментом, а рабочим инструментом», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Объем цифровых активов в обращении банка за последние полгода вырос в 7,4 раза — с 25 до 185 млрд рублей, а крупнейшая эмиссия уже превысила 51 млрд рублей, добавили в банке.

Кроме того, в январе текущего года на платформе выпущено на 231 млрд рублей новых ЦФА, что больше 50% всего прошлогоднего объема.

В Сбере отметили также рост интереса к инструменту со стороны инвесторов. Если в 2024 году операции регулярно совершал каждый 12 пользователь платформы, то в 2025-м — уже каждый пятый.

В банке считают, что цифровые активы становятся гибкой альтернативой классическим финансовым продуктам.

Ранее сообщалось, что платформа цифровых активов Сбера объединяет как опытных инвесторов, так и новичков, а также юридические и физические лица, не имеет отраслевых ограничений и подходит для промышленности, девелопмента, IT, инфраструктуры и многих других сфер.

Клиенты могут выбрать цифровые активы, привязанные к стоимости биржевых инструментов и индексов, использовать токенизацию корпоративных расчетов для финансирования поставщиков, а также работать с цифровыми правами на реальные активы, включая недвижимость и оборудование.
 
