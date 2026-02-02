Размер шрифта
В Госдуме предложили наказывать за отрицание геноцида советского народа

В Госдуме разработали законопроект о наказании за отрицание геноцида
Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

Законопроект предусматривает три новых составов преступлений: отрицание факта геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками, уничтожение или осквернение захоронений и мемориальных объектов. Минимальная ответственность по этим нарушениям — штраф или принудительные работы, максимальная — до пяти лет лишения свободы.

В пояснительных материалах к инициативе отметили, что необходимость принятия закона связана с ростом попыток фальсификации истории и оправдания нацистской идеологии.

Инициатор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества и председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко заявила, что защита правды о геноциде советского народа является вопросом национальной безопасности.

По ее словам, в последние годы участились попытки искажения истории Великой Отечественной войны, в том числе на уровне государственных решений в других странах. Она указала, что речь идет о системной политике, направленной на подрыв исторической памяти, включая снос и осквернение памятников, переписывание истории и героизацию нацистских преступников.

Занко подчеркнула, что факт преследований советского народа подтверждается архивными документами, материалами Нюрнбергского и других судебных процессов, а также решениями российских судов, основанными на вновь выявленных обстоятельствах, обнаруженных захоронениях и рассекреченных документах.

Ранее 19 апреля в России установили как День памяти жертв геноцида советского народа.
 
