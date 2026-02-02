Размер шрифта
В Петербурге директора международной школы оштрафовали по делу о пропаганде ЛГБТ

В Петербурге директора школы оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности директора международной школы Рима Хазибекова за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как следует из материалов дела, поводом для составления протокола стал пост, который Хазибеков опубликовал в 2018 году и впоследствии удалил. В публикации упоминался доклад о гендерах, представленный на конференции в Финляндии. Сам Хазибеков заявлял, что не имел цели распространять или пропагандировать подобную информацию, а размещенный материал носил критический характер.

В итоге экспертиза показала, что на странице Хазибекова был опубликован контент, в котором усматриваются признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

В итоге его признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Рассмотрение дела проходило на фоне спора вокруг здания школы на Мебельной улице. В декабре Арбитражный суд обязал Кембриджскую международную школу освободить занимаемое здание в Приморском районе по требованию компании «Технопарк Буран». Сам Хазибеков связывал административное преследование с имущественным конфликтом и действиями оппонентов.

Ранее владелец сети книжных магазинов «Читай-город» также столкнулся с обвинениями в пропаганде ЛГБТ.
 
