Буддийских монахов задержали с секс-игрушками и насосом для увеличения пениса

В провинции Чонбури на востоке Таиланда были арестованы четверо буддийских монахов после полицейского рейда в храме Пхром Сунтон. В ходе обыска правоохранители обнаружили порнографические материалы, секс-игрушки, помпу для увеличения пениса, список контактов сопровождающих лиц, а также огнестрельное оружие и наличные деньги, пишет Daily Mail.

Рейд был проведен после жалоб местных жителей на предполагаемое употребление наркотиков и наличие оружия на территории храма. Во время обыска в жилых помещениях монахов полиция изъяла около $3000 наличными, пистолет, DVD-плеер с загруженным порнографическим диском, а также иные предметы, нарушающие монашеские обеты. Трое из задержанных, по данным полиции, дали положительный результат на метамфетамин.

Задержанные лишены монашеского сана и отстранены от религиозной деятельности. По словам полковника Саксилпа Камноедсина из ISOC, трое монахов, у которых выявлено употребление наркотиков, будут направлены в полицию и профильные учреждения для реабилитации. Настоятель храма передан иммиграционным службам для дальнейшего разбирательства и последующей депортации.

Один из задержанных, Пхра Супачай, заявил, что употреблял метамфетамин на протяжении около трех лет, утверждая, что использовал наркотик для облегчения болей, связанных с диабетом и высоким артериальным давлением.

